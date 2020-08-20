Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

AP: как минимум 14 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити

AP: как минимум 14 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити

По меньшей мере 14 человек погибли и несколько пропали без вести в результате крушения лодки, перевозившей людей с острова Тортуга на севере Гаити. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает агентство Associated Press.

По его данным, судно перевернулось из-за того, что было перегружено. Как минимум девять человек удалось спасти, им оказывается медицинская помощь. О точном количестве пропавших на данный момент не сообщается.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации