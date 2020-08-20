Багдад подтвердил свое обязательство обеспечивать защиту сил коалиции в Ираке

Багдад подтверждает свое обязательство обеспечивать защиту сил международной антитеррористической коалиции, а также иностранных дипломатических объектов, находящихся на территории Ирака. Это следует из распространенного в среду Госдепартаментом совместного заявления США и Ирака, посвященного стратегическому диалогу между двумя странами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иракское правительство выразило благодарность международной коалиции <...>, а также подтвердило свое обязательство в качестве принимающей страны обеспечивать защиту военнослужащих коалиции, а также дипломатических объектов в Ираке", - сказано в документе.

Как подчеркивается в заявлении, в ходе встречи в Вашингтоне делегации двух стран оценили "растущие возможности сил безопасности Ирака, <...> которые сделали возможным переход коалиции к новому этапу, ориентированному на обучение, оснащение и поддержку сил безопасности Ирака". "Приспосабливаясь к новым требованиям этой новый фазы, международная коалиция смогла покинуть некоторые иракские военные базы и сократить боевые силы в Ираке", - говорится в документе.