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“Бавария” вышла в финал Лиги чемпионов

“Бавария” вышла в финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и немецкая “Бавария”. Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Лиги чемпионов состоялся матч “Бавария” - “Лион”. Многократный чемпион Германии одержал победу, отправив в ворота соперника 3 безответных мяча. В составе “Баварии” отличились Роберт Левандовски и Серж Гнабри (дубль).

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне. Встретятся ПСЖ, который впервые за всю свою историю вышел в финал, и “Бавария”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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