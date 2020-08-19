Малийские мятежники назначили лидера

Полковник Ассими Гоита назначен главой Национального комитета для спасения народа, который был создан мятежниками, сместившими конституционное правительство Мали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство EFE.

Гоита был одним из пяти военных, входивших в комитет, члены которого в понедельник утром появились в национальном телеэфире, чтобы озвучить первое заявление путчистов.

По данным агентства, до мятежа Гоита командовал подразделениями спецназа в центральной части Мали.

Мятеж в Мали начался в понедельник на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.