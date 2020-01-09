Предстоящие на 20 августа мероприятия
21:03, Август 19, 2020
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- 21:03 Предстоящие на 20 августа мероприятия
- 20:51 Президент Беларуси назначил премьер-министра и членов правительства
- 20:43 В правительстве обсужден отчет о деятельности Комитета кадастра
- 20:29 COVID-19. В мире вылечилось более 15 млн человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 20:24 Африканский союз приостановил членство Мали в организации
- 19:17 В рамках «Эшелон-2020» специалисты приступили к развертыванию материально- технического района
- 19:06 В рамках «Международных армейских игр-2020» в Армении пройдут соревнования «Воин мира»
- 18:10 МИД Арцаха прокомментировал тот факт, что Азербайджан исказил слова Арутюняна
- 17:42 Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
- 17:40 В Арцахе обсужден вопрос возобновления деятельности образовательных учреждений
- 17:27 Премьер-министр Армении и президент Азиатского банка развития обсудили повестку сотрудничества
- 17:17 Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации
- 17:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-08-20
- 17:10 Азиатские индексы - 19-08-20
- 16:54 Наша задача - сделать среду в сельских общинах более современной: премьер-министр
- 16:20 Очнувшаяся в морге курская пенсионерка умерла через несколько дней
- 16:17 Космонавт с МКС заметил в небе Южного полушария группу из пяти НЛО
- 16:09 В Ширакской области Армении выявлено 20 новых случаев COVID-19
- 15:58 В Ереване и в Сюникской области будет временное прекращение газоснабжения
- 15:49 Я благодарен за то, что Вы с 1990 года были другом нашей страны: президент поздравил Иэна Гиллана
- 15:36 Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль
- 15:16 Иностранным студентам в России придется проходить карантин
- 15:13 Серж Саркисян прокомментировал слухи об отказе от договоренностей Вены и Санкт- Петербурга
- 15:08 Гранты, предоставляемые ИТ-компаниям, будут стимулировать развитие инновационных идей в сфере
- 14:57 Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии
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