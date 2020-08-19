COVID-19. В мире вылечилось более 15 млн человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 22 млн 416 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 786 тыс. Излечились 15 млн 132 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 5 млн 665 тыс 868 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 175 тыс 482. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 3 млн 418 тыс 306. Число смертей составляет 110 тыс 171. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 2 млн 823 тыс 78. Скончались 53 тыс 838 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 937 тыс 321. За последние сутки здесь зарегистрировано 4 тыс 828 новых случаев. Число летальных исходов – 15 тыс 989. Далее следует ЮАР, где 592 тыс 144 подтвержденный случай и 12 тыс 264 случаев смерти.

В Иране 350 тыс 279 подтвержденных случаев и 20 тыс 125 смертей. В Турции 251 тыс 805 случаев заболевания, 6 тыс 16 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1361, с начала заражения здесь скончались 17 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 34-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 17, достигнув 84 тыс 888, вылечились 79 тыс 685 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 302 тыс 686 подтвержденных случаев. В Катаре 115 тыс 956 подтвержденных случаев, смертность - 193. Число заразившихся в Египте достигло 96 тыс 753, здесь зарегистрировано 5 184 случаев смерти. В ОАЭ - 65 тыс 341 случаев, здесь скончались 367 человек.

В Ливане зарегистрировано 9 758 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 107. Число заразившихся в Сирии достигло 1844. Скончались 73 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.