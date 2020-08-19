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Африканский союз приостановил членство Мали в организации

Африканский союз приостановил членство Мали в организации

Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Совет мира и безопасности организации.

"Совет мира и безопасности приостанавливает участие Мали в Африканском союзе до восстановления конституционного порядка и требует освободить президента страны, премьер-министра и других чиновников, насильственно удерживаемых армией", - говорится в заявлении.

Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.


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