Азиатские индексы - 19-08-20

ТОКИО, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 23110.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.18% и составил 1613.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.24% и составил 3408.13 пункта, а HANG SENG снизился на 0.74% и составил 25178.91 пункта.