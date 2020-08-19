В Ширакской области Армении выявлено 20 новых случаев COVID-19

В Ширакской области 18 августа было выявлено 20 новых случаев COVID-19. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширакской области, с 1 марта по сей день в медучреждениях Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 8 855 тестов. С 12 мая по 18 августа в Гюмри было проведено 7 501 тестов.

По состоянию на 11:30 19 августа в инфекционной больнице Гюмри фактическое лечение получают 24 жителя Ширакской области.

В области по состоянию на тот же день показание о домашней самоизоляции имеет 400 граждан, у 86 из них есть положительный диагноз, болезнь протекает без симптомов, контроль осуществляется первичным звеном здоровья.

Выздоровели и выписались из инфекционной больницы Гюмри 520 жителей Ширакской области.

54 пациента перевезены в столицу.

Арменуи Мхоян