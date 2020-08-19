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В Ереване и в Сюникской области будет временное прекращение газоснабжения

В Ереване и в Сюникской области будет временное прекращение газоснабжения

 ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 20-го августа с 10: 00 до 15:30 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов № 23 и 17 по улице Х. Дони административного района Эребуни города Ереван. С 10:00 до 18:00 газопотребителей 4-го переулка ул. Спандаряна, сел Сюник, Сизнак, Халадж и в городе Капан Сюникской области. С 12:00 до 15:00 газоснабжение газопотребителей села Тех и ООО “Сал кар ГАЗ”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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