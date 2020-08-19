Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль

В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.

"Мы ожидаем в ближайшей перспективе - 2020 и 2021 годах - рост репатриации в Израиль", - сказал Гервиц.

Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан".

"При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", - сказал эксперт.