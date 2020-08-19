Гранты, предоставляемые ИТ-компаниям, будут стимулировать развитие инновационных идей в сфере

Министерство высокотехнологичной промышленности в рамках содействия 17-му мероприятию по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 предоставит три вида грантов - новаторским компаниям, состоявшимся компаниям и софинансируемым.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала помощник министра ВТП, координатор 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 Арпи Абрамян.

“Основная цель мероприятия - в условиях COVID-19 предоставить высокотехнологичным компаниям поддержку, чтобы работодатели смогли сохранить свои рабочие места. Мы преследовали и цель стимулировать развитие и коммерциализацию инновационных идей сферы. Содействие предоставляется в виде гранта хозяйствующим субъектам, победившим по результатам конкурса. Гранты будут 3 видов: инновационный грант, грант состоявшимся компаниям и софинансируемым”, - отметила Абрамян.

Бенефициарами содействия могут быть те хозяйствующие субъекты сферы, которые соответствуют критериям, указанным в Законе Республики Армения “О государственном содействии сфере информационных технологий”. Компании, которые по состоянию на день подачи заявки в течение последних 12 месяцев не имеют просроченных налоговых и кредитных обязательств, а также по состоянию на день подачи заявки в течение последних 12 месяцев не получали грантов от Министерства ВТП.

“Инновационный грант могут получить компании, созданные за последние 2 года. Заявки подали 141 компаний, из которых 117 признаны действующими, но во второй этап прошли лишь 35. Этим грантом мы предоставляем до 10 млн драмов. Грант состоявшихся компаний могут получить технологические компании, зарегистрированные в Армении более 2 лет и предоставляющие услуги, и те, которые готовы разрабатывать продукты. В общей сложности мы получили 148 заявок, из которых действительными признаны 143, однако во второй тур прошли 46. Гранты софинансирования предоставляются тем хозяйствующим субъектам, которые привлекут документированные и утвержденные инвестиции. Выдается до 30 млн, и заявки будут приниматься до 1 декабря этого года. Пока мы получили лишь 2 заявки, которые находятся на этапе оценки”, - сказала координатор 17-го мероприятия и добавила, что компаниям суммы пока не перечислены, поскольку для тех, кто обратился по 1-му и 2-му гранту, второй тур состоится 20-го августа.

Оценку заявок осуществляют независимые профессиональные конкурсные комиссии, утвержденные приказом министра высокотехнологичной промышленности, которые состоят из специалистов и представителей государственных и заинтересованных ведомств.

“Заявки на гранты члены наших комиссий проверяли, основываясь на специальные стандарты. Для 1-го и 2-го грантов мы предусмотрели 7 критериев оценки: продукция, команда, рынок, инновации, бизнес-план, риски и финансовая сторона. Каждый критерий имел свое назначение, например, в случае инновационного гранта акцент ставился в основном на инновации, а в случае гранта состоявшихся компаний, значение имела продукция. Гранты из государственного бюджета, и мы попытались помочь всем, поэтому финансовая сторона имеет проходной порог. Если какая-либо организация не прошла порог выше 5-и, она выбыла из конкурса” - отметила Абрамян.

Заявки были оценены в онлайн версии, таким образом, комиссия уделила большое внимание и форме представления, поскольку в случае их непонятного заполнения жюри не могло дать соответствующую оценку.

Лилит Демурян