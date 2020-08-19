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Посол ИРИ сухопутную границу с Арменией считает воротами Ирана на евразийский рынок

Посол ИРИ сухопутную границу с Арменией считает воротами Ирана на евразийский рынок

Новоназначенный посол Ирана в Армении Аббас Зохури в рамках визита в свободную экономическую зону Ирана “Арас” посетил и пограничный пункт Нордуз. Арменпресс об этом сообщили в отделе общественных и международных связей зоны свободной торговли “Арас”.

“Пограничный пункт Нордуз, как ворота Ирана на евразийский рынок, играет важную роль в экспорте и привлечении иностранной валюты в страну. Он создает условия для ежедневно увеличивающихся поставок иранских товаров на евразийский рынок и на рынки СНГ”, - сказал посол Зогури на совместном заседании с губернатором области Джуга, директором Центра Нордуза и директорами офисов, расположенных на пограничном пропускном пункте.

Посол существование пограничного пропускного пункта назвал благоприятным условием и для  Джуги и для свободной экономической зоны “Арас” и подтвердил значение привлечения инвестиций, развития и планирования сотрудничества.

Пограничный пункт Мегри-Нордуз - сухопутная граница между Арменией и Ираном. По обе стороны действуют свободные экономические зоны, в повестке обсуждений сторон - развитие и углубление сотрудничества в этих зонах и на КПП.

Грачья Акопян


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