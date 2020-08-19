Начались работы по капитальному ремонту дороги М-11 Цовак-Лчаван-Макенис- Ахпрадзор

Во второй половине августа начались работы по капитальному ремонту автомагистрали Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор. Как сообщил Арменпресс начальник отдела транспорта и дорожного строительства управления градостроительства областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, программа включена в рамки кредитного соглашения “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения”, заключенного между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития. Длина ремонтируемой дороги составляет 14,5 км, из которых около 6 км - внутри населенных пунктов. Площадь установки асфальтобетонного слоя составит около 68 000 квадратных метров. Договорная стоимость программы составляет 1 млрд 224 млн 800 000 драмов. Строительные работы осуществляет ООО “Капавор”. “Планируется осуществить работы по установке основы дороги, укладке однослойного асфальтобетонного покрытия, дренажной системы, по строительству, обустройству и разметке тротуаров в населенных пунктах. Строительство планируется завершить в следующем году. Эта дорога капитально не ремонтировалась с 1983 года. Проходимость дороги была связана с многочисленными трудностями, особенно в зимние месяцы. В результате реализации этой жизненно важной программы в общинах Цовак, Лчаван, Макенис и Ахпрадзор заметно будет и экономическое развитие и оживление. В то же время, она будет способствовать и развитию туризма. В зоне обслуживания этой дороги находятся монастырский комплекс Макенис, считающийся одним из историко-архитектурных чудес средневековой Армении, развалины древний города, находящегося на территории Ахпрадзора, циклопическая крепость Цовака, урартская надпись Русы I и много других важных исторических и природных памятников”, - сказал Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян