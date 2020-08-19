В Мали закрыли внешние границы и ввели комендантский час

Образованный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения народа распорядился в среду закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час в темное время суток. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил по национальному телевидению от имени комитета заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге.

"С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления, - цитирует его британская медиагруппа Би-би-си. - Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления".

Исмаэль Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.