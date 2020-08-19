35-летний водитель сбил 41-летнего мужчину: пострадавший в тяжелом состоянии

В Национальный центр кризисного управления 18 августа в 19:46-м поступило сообщение, что возле перекрестка улиц Ачаряна и Маршала Бабаджаняна произошло ДТП.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что возле дома 9/6 по улице Маршала Бабаджаняна автомобиль марки “Nissan Altima” (водитель Гарик Д., 1985 г. р.) совершил наезд на гражданина Аветика А. (1979 г. р.), который до приезда пожарных-спасателей был госпитализирован в больничный комплекс № 1 “Гераци”, где врачи состояние пострадавшего оценили как тяжелое.