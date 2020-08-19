Джо Байдена официально выдвинули в президенты США

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования.

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий огласили итоги своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число делегатов, голосующих на съезде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса.

Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.