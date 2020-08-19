В Вашингтоне заявили, что США и Китай контактируют по первой фазе торговой сделки

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер контактирует с коллегами из КНР по первой фазе торговой сделки между двумя странами, но новые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином не запланированы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил журналистам президентского пула руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Нет перенесенных переговоров. Нет запланированных переговоров на данный момент. Лайтхайзер продолжает беседовать с китайскими коллегами, в том числе о закупках [Китаем американской продукции] и выполнении их договоренностей. <...> Они (Китай - прим. ТАСС) сделали ряд значительных закупок в области сельского хозяйства", - приводит пресс-пул Белого дома слова Медоуза.

"Не намечаются никакие переговоры. Очевидно, что торговые представители общаются друг с другом на довольно регулярной основе. Мне кажется, президент [США Дональд Трамп] и многие американцы испытывают настоящее разочарование <...> из-за недостатка прозрачности относительно того, что произошло [с коронавирусом], как это произошло", - добавил Медоуз. По данным пресс-пула, он также отметил, что президент США "не говорил, что уходит из торговой сделки". "Он сказал, что проводит [ее] обзор", - пояснил руководитель аппарата сотрудников Белого дома.