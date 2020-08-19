Закон о борьбе с криминальной субкультурой работает: Рустам Бадасян

Закон о борьбе с криминальной субкультурой на практике работает, и критику, звучащую на этапе обсуждения проекта закона, что он не будет работать на практике, министр юстиции Армении Рустам Бадасян квалифицирует как клевету.

Как передает Арменпресс, министр на своей странице в Facebook коснулся публикации одного из СМИ в связи с этим законом.

“Некое средство массовой информации сегодня опубликовало статью “В суде не смогут доказать, что это “воры в законе”, отметив, что на основе закона, представленного мною в НС, направленного на борьбу с уголовной субкультурой, правоохранительная система в реальной жизни не сможет доказать в суде, что это “воры в законе” или криминальные авторитеты.

Напомню автору этой публикации, что это не первый случай применения этого закона. Всего несколько месяцев назад, кстати, та же газета опубликовала информацию о лице, подвергнутом приводу СНБ по обоснованному подозрению в создании и руководстве группировкой с уголовной субкультурой, которое, спустя несколько дней, в результате применения этого закона, в условиях обоснованного подозрения было арестовано.

Следовательно, этот закон на практике сработал, и критика, звучащая на этапе обсуждения проекта закона, что он не будет работать на практике, была клеветой.

Сегодня, был зарегистрирован случай, в котором доказательства причастия к уголовной субкультуре для применения меры пресечения в виде ареста суд, не вдаваясь в подробности дела, не счел обоснованными. И по этому делу СМИ озвучивает обвинение в том, что закон не работает.

Оцениваю, что СМИ настолько сконцентрировано на сфере правосудия, в то же время советую, прислушиваясь к разговорам некоторых людей, борющихся против реформ, быть более внимательными.

Закон имел очень мало времени для применения на практике, хотя уже ясно, что на уровне закона нет никаких проблем. Он основан на международном опыте и каких-либо проблем на этом уровне нет. Уверен, что в ближайшее время будут и новые разоблачения”, - отметил министр.