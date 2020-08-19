В Тавуше обсуждались вопросы забоя скота исключительно на скотобойнях

В областной администрации Тавуша 19 августа состоялась встреча, на которой были обсуждены организационные вопросы по осуществлению забоя скота исключительно в скотобойнях и доставки мяса в сеть реализации. Во встрече приняли участие руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Георгий Аветисян, заместитель руководителя ИОБПП Артур Шатворян, губернатор Тавушской области Айк Чобанян, а также представители скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий.

В Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов Арменпресс сообщили, что работу скотобоен и предоставляемые услуги представил владелец скотобойни Сергей Неркарарян. Он ознакомил с ценами на предоставляемые услуги, с логикой их формирования, разъяснил тонкости их работы в сфере взаимоотношений и сотрудничества с производителями и сетью реализации. Он также сообщил, что в ближайшее время при скотобойне будет и цех по переработке мяса и субпродуктов.

“Сфера регулируется, переход к забою на скотобойнях - необратимый процесс, который не имеет альтернативы. Участвуя в этой встрече, мы хотим выявить существующие проблемы и способствовать успешному становлению цепочки производитель - забой - сбыт. Это процесс, который мы пытаемся пройти по возможности плавно и без потрясений ”, - сказал руководитель инспекционного органа Георгий Аветисян”

Губернатор Айк Чобанян говорил о необходимости содействия становлению новой сферы. “Сфера должна состояться согласно логике рыночных отношений. Страна должна развиваться, у сельчан не должно быть проблем со сбытом мяса, а скотобойни, в конце концов, станут организациями, закупающими мясо, поставляющими в торговую сеть качественное и безопасное мясо”.

Торговцы мяса в свою очередь представили свои проблемы, связанные со сбытом мяса, вопросы, возникающие в налоговом поле и другие проблемы. Представители скотобоен заверили, что готовы предоставлять для реализации качественное мясо любого типа, безопасность которого будет гарантирована. Сотрудничество между этими двумя хозяйствующими субъектами станет ключом к решению проблемы.

Напоминание: с 1 июля 2020 года требование забоя скота на скотобойнях обязательно на всей территории Республики Армения. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов, в качестве контролирующего органа Армении, в рамках своих полномочий для обеспечения выполнения этого требования использует весь существующий инструментарий.