Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Цены на цветные металлы - 18-08-20

Цены на цветные металлы - 18-08-20

ЛОНДОН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.51% и составила 1757.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.48% и составила 6428.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.95% и составила 1973.50 долларов США, цена на никель выросла на 2.12% и составила 14602.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.24% и составила 17426.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.85% и составила 2423.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.09% и составила 17483.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации