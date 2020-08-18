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Губернатор Тавушской области и постпред Арцаха обсудили вопросы строительства убежищ

Губернатор Тавушской области и постпред Арцаха обсудили вопросы строительства убежищ

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян 18 августа встретился с постоянным представителем Республики Арцах в Республике Армения Сергеем Казаряном.

Как сообщает Арменпресс, стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе важность обмена опытом в сфере гражданской обороны. В контексте обеспечения безопасности жителей приграничных сел было обсуждено строительство убежищ.

Стороны выразили уверенность, что в ближайшее время можно будет реализовать различные проекты в рамках сотрудничества.


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