Губернатор Тавушской области и постпред Арцаха обсудили вопросы строительства убежищ

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян 18 августа встретился с постоянным представителем Республики Арцах в Республике Армения Сергеем Казаряном.

Как сообщает Арменпресс, стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе важность обмена опытом в сфере гражданской обороны. В контексте обеспечения безопасности жителей приграничных сел было обсуждено строительство убежищ.

Стороны выразили уверенность, что в ближайшее время можно будет реализовать различные проекты в рамках сотрудничества.