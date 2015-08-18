Предстоящие на 19 августа мероприятия
20:34, Август 18, 2020
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- 18.08-16:09 В Степанакерте будет реконструировано здание Государственного драматического театра им. В. Папазяна
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