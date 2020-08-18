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Посещающие Армению туристы получат ответы тестов на COVID-19 за 6 часов

Посещающие Армению туристы получат ответы тестов на COVID-19 за 6 часов

Для приезжающих в Армению туристов создана возможность пройти тест на коронавирус и получить ответ в течение 6 часов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ассоциации "Туризм Армения", между сетью лабораторий "Пром-Тест" и ассоциацией подписан меморандум о сотрудничестве по данному вопросу.

В рамках меморандума планируется, что отбор проб будет проводиться в месте самоизоляции туриста, ответ будет автоматически отправлен на электронную почту туриста, а пользователям услуги будет предоставлена скидка в размере 50%.

Лаборатория предоставляет результаты исследования COVID-19 в кратчайшие сроки - за 6 часов. В результате внешнего контроля качества, проведенного по указанию коменданта, лаборатория была признана на 100% соответствующей требованиям.


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