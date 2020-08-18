Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Армянский специалист назначен инспектором судей матча «Црвена Звезда» - «Европа»

Армянский специалист назначен инспектором судей матча «Црвена Звезда» - «Европа»

В столице Сербии Белграде 18 августа пройдет матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Црвена Звезда» (Сербия) - «Европа» (Гибралтар). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, инспектором судей назначен инспектор ФФА Карен Налбандян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации