Армянский специалист назначен инспектором судей матча «Црвена Звезда» - «Европа»

В столице Сербии Белграде 18 августа пройдет матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Црвена Звезда» (Сербия) - «Европа» (Гибралтар). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, инспектором судей назначен инспектор ФФА Карен Налбандян.