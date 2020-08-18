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Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны бывшей первой леди США Мишель Обамы, назвав администрацию ее мужа, экс-президента Барака Обамы, самой коррумпированной в истории.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее Мишель Обама заявила, что считает Дональда Трампа плохим президентом для страны, потому что он приносит хаос и не справляется, а если будет переизбран на второй срок, то ситуация в США ухудшится. Она раскритиковала действия Трампа, которые привели к росту безработицы, упадку в экономике, проблемам в сфере здравоохранения, расизму, а на международной арене - не только к отказу от соглашений, которые заключал ее муж, но и потере традиционных союзников.

"Администрация Обамы и Байдена (который занимал пост вице-президента в бывшей администрации - ред.) была самой коррумпированной в истории, включая тот факт, что их поймали за слежкой за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше. Спасибо за очень добрые слова, Мишель!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBN News обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме. Оно носило кодовое название "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.

 


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