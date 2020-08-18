Азиатские индексы - 18-08-20
ТОКИО, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 23051.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.06% и составил 1610.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.36% и составил 3451.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.08% и составил 25367.38 пункта.
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