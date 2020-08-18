Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к партнерской программе по вакцинам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все государства присоединиться к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса, когда она появится.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, на брифинге в Женеве во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что он направил письмо всем странам, в котором содержится такая просьба.

"Глобальный механизм COVAX исключительно важен для совместного обеспечения [вакцинами] и противодействия рискам. <...> Вот почему сегодня я направил письмо всем странам с просьбой присоединиться к механизму COVAX", - сказал он.

Гендиректор изложил предполагаемую стратегию совместных действий после создания эффективной вакцины от коронавируса. "На первом этапе дозы будут предоставляться пропорционально и одновременно всем участвующим [в механизме COVAX] странам, чтобы уменьшить всеобщий риск", - сказал он. На втором этапе будет учитываться эпидемиологическая ситуация в государствах в зависимости от "угрозы и уязвимости".

По словам главы ВОЗ, мир нуждается в солидарности "для совместного решения по пандемии COVID-19". Он напомнил, что потребуется "быстро произвести миллиарды доз и доставить их всем, кто нуждается в вакцине". Речь идет о "сотнях миллионов флаконов" вакцины, а также о средствах их транспортировки. В этой связи Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ощутить себя "оркестром, исполняющим музыку в гармонии, чтобы ею наслаждались все", а не действовать в одиночку.