Мы уважаем его решение: Макунц об отказе В. Аветисяна от участия в выборах на должность судьи КС

Фракция НС “Мой шаг” уважает решение об отказе Ваграма Аветисяна от участия в выборах на должность судьи Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», об этом 18 августа в беседе с журналистами сказала руководитель фракции Лилит Макунц.

“Господин Аветисян сам решил, что правительство не должно рассматривать его кандидатуру, мы уважаем его решение и желаем ему профессиональных успехов”, - сказала Макунц.

Касаясь вопроса о том, что Аветисян принял такое решение после встречи с фракцией “Мой шаг”, отметив, что в Национальном собрании он не сможет получить 80 голосов, Макунц сказала, что, вероятно, причиной этого были адресованные ему вопросы.

“Встреча прошла так же образом, как и со всеми другими кандидатами. Прозвучали острые вопросы, вероятно, именно в этом причина того, что у господина Аветисяна создалось такое впечатление”, - отметила руководитель фракции.

17 августа Ваграм Аветисян представил председателю Национального собрания Арарату Мирзояну заявление об отзыве своего согласия на участие в выборах на должность судьи Конституционного суда. Правительство Армении выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда 23 июля. Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.

Норайр Шогикян