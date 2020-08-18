Цель президентских инициатив - формирование региональной платформы сотрудничества

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо генеральному секретарю Международной организации Франкофонии Луизе Мушикивабо.

В управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении «Арменпресс» сообщили, что президент вновь подчеркнув успех прошедшего в Армении в 2019 г. саммита Международной организации Франкофонии, представил генеральному секретарю международной организации Франкофонии несколько президентских программ, целью которых является формирование в Армении региональной платформы экономического сотрудничества.

Президент республики пригласил госпожу Мушикивабо принять участие во втором Армянском саммите мыслей. Предполагается, что он состоится 10 - 11 октября и соберет многих известных лиц политических, экономических, научных и культурных кругов мира. Основными темами саммита будут геополитика и искусственный интеллект. Успех первого Армянского саммита мыслей 2019 г. побудил нас сделать его ежегодным за пределами Шамони, имея целью расширить географию саммита и выявить новые идеи и возможности”, - говорится в письме президента Саркисяна.

Другая президентская инициатива, которую представил президент Армении, - это программа ATOM (Advanced Tomorrow), основная цель которой - превратить Армению в региональную платформу в сферах высоких технологий и искусственного интеллекта. По его словам, многие государства, международные финансовые учреждения и всемирно известные предприятия уже выразили готовность к сотрудничеству.

Коснувшись своей инициативы создания Клуба успешных малых государств, президент Армен Саркисян отметил, что эта программу он обсудил с руководителями ряда заинтересованных стран, включая и некоторые страны Франкофонии, среди которых Руанда и Катар. Цель инициативы -отнюдь не замена существующих звеньев сотрудничества, не создание тяжеловесной структуры, а объединение малых государств, которые в рамках гибкой платформы сотрудничества и диалога могут преуспевать в различных сферах.