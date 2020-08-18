Спасение Севана - проблема общеармянского значения: Романос Петросян провел совещание

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян спасение Севана считает проблемой общеармянского значения. Как передает «Арменпресс», об этом Петросян написал на своей странице в Facebook, отметив, что до заключения договоров об использовании биосферы озера, направленных на стабильное использование, восстановление и регулирование процесса он в министерстве провел совещание, посвященное этой теме.

В совещании приняли участие заместители министра окружающей среды Ваге Джилавян и Вардан Меликян, советник министра Г. Мартиросян и временно исполняющий обязанности директора Национального парка “Севан” Ара Хлоян.

В результате обсуждений были выявлены и инвентаризированы проблемы, препятствующие процессу восстановления биосферы.

“В Национальном парке “Севан” есть глубинные и очень серьезные вызовы. Я осознаю всю политическую ответственность, все правовые и социальные риски, но ни секунды не отступлю. Спасение Севана - проблема общеармянского значения. В постреволюционной Армении не будет групп и частных лиц, считающие себя привилегированными и годами угнетающих Севан. Будут отвергнуты круги, действующие под покровительством некоторых сотрудников Национального парка Севан, которые ставят свои интересы выше государственных и общественных интересов, будь то директор Национального парка или инспектор участка”, - отметил министр

Петросян добавил, что неприемлемо совмещать статус предотвращающего незаконную ловлю рыбы и ловца рыбы.

“С руководством национального парка мы обсудили необходимость коренной и переломной кадровой перестройки. Человек, принявший на себя дело охраны Севана, обязан быть преданным. Ярким примером этого будут задачи, поставленные перед новым подразделением Национального парка “Севан”. Новый спецотряд обязан будет навести порядок на всех подведомственных национальному парку “Севан” территориях, неукоснительно следить за восстановлением верховенства закона и, в конечном итоге, станет ключевым инструментом восстановления экосистемы Севана”, - написал Петросян.

Министр окружающей среды подчеркнул, что он особое значение придает идеологической составляющей сотрудников нового подразделения. В основе должна лежать задача повышения жизнеспособности государственности. Одной из приоритетных задач национального парка станет управление рисками, разработка и реализация долгосрочных стратегических программ, повышение институциональных возможностей.

“20 августа стартует экспериментальная программа промысла сига в озере Севан, которая в последующие годы должна стать основной системой восстановления запасов рыбы в озере Севан. В связи с этим я дал соответствующие поручения по осуществлению надлежащего контроля по всем компонентам программы, по предотвращению и пресечению браконьерства. Никто, вне зависимости от занимаемого им положения и статуса, не будет иметь права обойти или игнорировать букву закона. Промысловое рыболовство на Севане будет находиться в центре моего непосредственного внимания”, - отметил министр.

Министр окружающей среды добавил, что использованием инструментария правового государства они достигнут желаемого результата, и эти процессы увенчаются успехом.