Первый детский сад общины Гегашен рассчитан на прием 140 детей

В селе Гегашен Котайкской области Армении впервые строится детский сад, предназначенный для приема 140 детей.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с руководителем общины Гегашен Тиграном Акопяном осмотрел стройплощадку и ознакомился с проводимыми работами.

Акопян сообщил, что в Гегашене никогда не было детского сада.

“Ведутся работы по ремонту двора, строительству игровой площадки и обеспечению инженерной сети”, - отметил Акопян.

В Гегашене премьер-министр посетил также и музыкальную школу, которая газифицируется по субвенциальной программе, в Доме культуры общины будет установлена система отопления.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сообщил, что при этой музыкальной школе будет и современная библиотека, она создается благотворителем из Германии.

Премьер-министр осмотрел ремонтные работы, проводимые в здании музыкальной школы.

Лилит Демурян