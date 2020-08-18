Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Первый детский сад общины Гегашен рассчитан на прием 140 детей

Первый детский сад общины Гегашен рассчитан на прием 140 детей

В селе Гегашен Котайкской области Армении впервые строится детский сад, предназначенный для приема 140 детей.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с руководителем общины Гегашен Тиграном Акопяном осмотрел стройплощадку и ознакомился с проводимыми работами.

Акопян сообщил, что в Гегашене никогда не было детского сада.

“Ведутся работы по ремонту двора, строительству игровой площадки и обеспечению инженерной сети”, - отметил Акопян.

В Гегашене премьер-министр посетил также и музыкальную школу, которая газифицируется  по субвенциальной программе, в Доме культуры общины будет установлена система отопления.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сообщил, что при этой музыкальной школе будет и современная библиотека, она создается благотворителем из Германии.

Премьер-министр осмотрел ремонтные работы, проводимые в здании музыкальной школы.

Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации