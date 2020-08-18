Первый детский сад общины Гегашен рассчитан на прием 140 детей
В селе Гегашен Котайкской области Армении впервые строится детский сад, предназначенный для приема 140 детей.
Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с руководителем общины Гегашен Тиграном Акопяном осмотрел стройплощадку и ознакомился с проводимыми работами.
Акопян сообщил, что в Гегашене никогда не было детского сада.
“Ведутся работы по ремонту двора, строительству игровой площадки и обеспечению инженерной сети”, - отметил Акопян.
В Гегашене премьер-министр посетил также и музыкальную школу, которая газифицируется по субвенциальной программе, в Доме культуры общины будет установлена система отопления.
Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сообщил, что при этой музыкальной школе будет и современная библиотека, она создается благотворителем из Германии.
Премьер-министр осмотрел ремонтные работы, проводимые в здании музыкальной школы.
Лилит Демурян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен