«Гардения»: премьера под открытым небом

В Русском драматическом театре им. К. Станиславского состоится премьера. На суд зрителей будет представлен спектакль «Гардения» по одноименной пьесе молодого польского драматурга Эльжбеты Хованец (руссий перевод Ирины Адельгейм). Режиссер спектакля - Гор Маркарян.

Четыре женщины, чьи судьбы переплетены: все четверо - красивы и анонимны (они лишь «пронумерованы») и мысленно, подсознательно и даже неосознанно ищут образ своей собственной семьи, открывая на пути этих поисков спящий в них чувственный мир, отображение которого автор произведения умело спроецировал на повседневные проблемы и желания. Бушующие в душе ураганы порождают, казалось бы, странные желания что-нибудь выпить, что-то нарисовать. Четыре женщины разного возраста, которые ищут себя, даже не подозревая об этом.

В спектакле играют актеры театра: заслуженная артистка РА Ира Арутюнян, Елена Варданян, Айарпи Зурначян и Анна Манучарян. Художественное оформление - Нелли Барсегян, музыкальное оформление - Гора Маркаряна. Премьера спектакля состоится 20 августа и будет посвящена памяти Александра Григоряна. 20 августа ему бы исполнилось 84 года. Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Все спектакли пройдут под открытым небом, при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Пресс-служба Русского театра им. К.Станиславского