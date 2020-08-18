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Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца. Как передает Арменпресс, об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме.

"У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано", — рассказал Крючков.

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", — напомнил он.


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