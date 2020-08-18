“Lydian Armenia” вновь открывает лабораторию в Горайке

“Lydian Armenia” объявила об открытии в общине Горайк Сюникской области аналитической, научной химической лаборатории для подготовки образцов.

Лаборатория действовала в Горайке с 2007 года. Вследствиие продолжительных незаконных действий, связанных с Амулсаром лаборатория была закрыта. И многим сотрудникам пришлось эмигрировать из страны.

Как сообщили «Арменпресс» в компании, именно здесь проводилась подготовка образцов буровых растворов для аналитического анализа и определение объемного веса, а также работы по моделированию управления дренажом кислотных пород под контролем лучших зарубежных экспертов. В результате этих работ впервые в Армении в рамках станции пассивной очистки будет внедрена признанная во всем мире технология управления дренажом кислотных пород. В Армении эта исключительная лаборатория с самого начала строительства на Амулсаре применяла самый передовой природоохранный опыт, в то же время готовила и молодых специалистов.

Благодаря амулсарской программе Горайк был одной из тех исключительных сельских общин, где молодые люди имели возможность получать новые профессиональные знания, при финансировании “Lydian Armenia” получать соответствующее высшее образование, состояться в качестве сертифицированных специалистов и работать с высококвалифицированными международными специалистами.

Сегодня эта лаборатория, имеющая важное значение для Горайка, возобновила свою детельность с перспективой полного функционирования. Компания “Lydian Armenia” намерена обратиться для получения международной сертификации лаборатории, после чего она уже предложит свои услуги компаниям горнодобывающей промышленности и компаниям других сфер, в том числе и по вопросам управления кислотным дренажом.

В видеоматериале жители Горайка рассказывают о своем тяжелом социальном положении и об эмиграции за последние два года. Представлены и кадры из лаборатории, разблокированной после почти двухлетнего простоя.