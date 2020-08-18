Никол Пашинян в Арамусе: в общине газифицируется несколько улиц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в селе Арамус Котайкской области ознакомился с ходом субвенциальных программ, проводимых в общине.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр обошел село, беседовал с жителями и раздавал детям конфеты.

Один из жителей села пожаловался, что они с трудом доезжают до соседнего села Норгюх и попросил Пашиняна разрешить вопрос дороги.

“Все постепенно будет делаться, в ближайшее время начнется ремонт и этой дороги. Вам следует платить налоги на имущество, чтобы было реализовано больше программ, а также обрабатывать землю”, - отметил Пашинян.

Исполняющий обязанности руководителя общины Арамус Тигран Гегамян представил, что в настоящее время в Арамусе осуществляется субвенциальная программа по газификации нескольких улиц села.

“В конце этого года полностью завершится вопрос газификации села. У нас очень распространена культивация моркови. В селе морковью засажено около 70 - 80 га земли, реализация происходит непосредственно отсюда, однако сельчане продают по низким ценам, и поэтому из года в год сокращается посев моркови”, - сказал Гегамян.

Лилит Демурян