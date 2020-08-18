В общине Арамус впервые строится детский сад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом находится в общине Арамус Котайкской области.

Как передает «Арменпресс», премьер-министра сопровождает министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Пашиняну в Арамусе представили, что здесь впервые за 40 лет строится детский сад, предназначенный для приема 150 детей. Общая площадь детского сада составляет 1 750 кв/м. Работы завершатся в октябре текущего года. До конца года завершится и благоустройство двора детского сада.

“Особенность заключается в том, что в течение двух лет община направляла свои средства на строительство детского сада”, - отметил Папикян.

Заместитель губернатора Котайка Арнак Аветисян сказал, что это средства, поступившие в результате легализации незаконных строений, в основном, ресторанных комплексов.

“Очень интересный факт, получается, что этот детский сад строится на деньги, полученные в результате узаконивания незаконно действующих ресторанов”, - подчеркнул Пашинян.

Он обошел стройплощадку и подробно осмотрел строительные работы.

Лилит Демурян