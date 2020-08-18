Давид Сильва вновь будет выступать в Ла Лиге

Экс-игрок “Манчестер Сити” Давид Сильва вновь будет выступать в Испании.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба испанского футбольного клуба “Реал Сосьедад”. Контракт 33-летнего хавбека рассчитан до 2022 года. Ранее истек срок контракта Силвы с “Манчестер Сити”.

В завершившемся сезоне Сильва в составе “горожан” провел 40 матчей, забил 6 голов и стал автором 11 голевых передач. Давид Сильва из испанской “Валенсии” перешел в английскую команду в 2010 году.

Подготовила Варвара Айрапетян