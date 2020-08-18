Илон Маск стал четвертым в списке миллиардеров Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей мира агентства Bloomberg после того, как акции Tesla на торгах в понедельник обновили рекорд стоимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По оценке Bloomberg, состояние Маска достигло $84,8 млрд. Таким образом, он оттеснил на пятое место гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд).

Тройка лидеров осталась неизменной: богатейшим человеком мира остается глава Amazon Джефф Безос ($188 млрд), на второй строчке - глава Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), третий - основатель Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

Bloomberg отмечает, что в понедельник акции Tesla выросли на 11% - до $1835,64. За год акции компании выросли на 339%, а состояние Маска - на $57,2 млрд.

От третьего места в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg главу Tesla и SpaceX отделяют $15 млрд.