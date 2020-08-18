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Матч “Арарат-Армения” - “Омония” обслужит румынский арбитр

Матч “Арарат-Армения” - “Омония” обслужит румынский арбитр

Матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов “Арарат-Армения” - “Омония” обслужит румынский арбитр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила УЕФА. На краях ему помогут румын Раду Гингулец и Антон Гусев из Беларуси.

19-го августа в 19:00 на стадионе Футбольной академии состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА “Арарат-Армения” - “Омония”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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