Матч “Арарат-Армения” - “Омония” обслужит румынский арбитр

Матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов “Арарат-Армения” - “Омония” обслужит румынский арбитр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила УЕФА. На краях ему помогут румын Раду Гингулец и Антон Гусев из Беларуси.

19-го августа в 19:00 на стадионе Футбольной академии состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА “Арарат-Армения” - “Омония”.

Подготовила Варвара Айрапетян