Администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в природном заповеднике на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по добычи нефти и газа в Национальном арктическом природном заповеднике в штате Аляска. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP).

Соответствующая программа была разработана министерством внутренней безопасности. "Учреждение данной программы знаменует собой наступление нового этапа в истории американской энергетической независимости. Годы бездействия остались позади, и теперь у нас есть решительный план по использованию энергетического потенциала заповедника в интересах будущих поколений американцев", - заявил и.о. главы ведомства Дэвид Бернхардт, слова которого приводит AP.

Как отметило агентство, в ближайшее время власти США, если не будет судебных исков, могут приступить к выдаче лицензий на добычу этих полезных ископаемых в прибрежной части заповедника площадью 1,56 миллиона акров (более 6,3 тыс. квадратных километров) на северном побережье Аляски (побережье моря Бофорта). При этом само бурение начнется "не раньше, чем через несколько лет". Подчеркивается, что план был поддержан губернатором Аляски Майклом Данливи, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию.