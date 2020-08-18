“Омония” - хорошая команда, в ней быстрые и опытные футболисты: Давид Кампанья

Главный тренер ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” Давид Кампанья считает, что соперник первого квалификационного раунда Лиги чемпионов кипрская “Омония” - опытный соперник.

Как передает «Арменпресс», отвечая на онлайн вопросы журналистов, Давид Кампанья отметил, что соперник имеет сильных футболистов и хорошо владеет контратаками.

“ “Омония” - хорошая команда, в ней быстрые и опытные футболисты. Они сложные соперники, но, на мой взгляд, у нас есть возможность победить их. Трудно было проанализировать их игру, так как они за последние пять месяцев не провели ни одного матча, возможно, что за это время противник произвел много изменений в своем составе”, - сказал тренер армянской команды.

19-го августа в 19:00 на стадионе Футбольной академии состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА “Арарат-Армения” - “Омония”.

Подготовила Варвара Айрапетян