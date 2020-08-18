Йоан Гуффран “Омонию” считает сильным соперником

По мнению игрока ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” Йоана Гуффрана, двукратного чемпиона Армении первый соперник в квалификационном раунде Лиги чемпионов “Омонии” имеет сильных футболистов.

“Мы смотрели их игры и знаем, что у них хорошие футболисты. Но мы хорошо подготовились, чтобы хорошо выступить в предстоящей игре”, - сказал Гуффран, отвечая на онлайн вопросы журналистов. По его словам, подобные игры - хорошая возможность для создания истории команды. Я готов своим опытом помочь футболистам и тренерам, и я, конечно, помогу им в предстоящей игре”, - отметил футболист.

19-го августа в 19:00 на стадионе Футбольной академии ФФА состоится матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА “Арарат-Армения” - “Омония”.

Подготовила Варвара Айрапетян