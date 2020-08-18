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Известен первый соперник сборной Армении на шахматной олимпиаде

Известен первый соперник сборной Армении на шахматной олимпиаде

Мужская и женская команды Армении по шахматам начинают борьбу на онлайн олимпиаде.

По сообщению Арменпресс, Международная шахматная федерация уже провела жеребьевку, и команды знают своих первых соперников. Первый соперник сборной Армении - сборная Румынии. 21 августа состоятся партии 1 - 3-го туров группового турнира, 22 августа  4 - 6-го, а 23 августа - 7 - 9-го.

В составе мужской команды Левон Аронян, Габриел Саркисян, запасные игроки - Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян. Тренер - Аршак Петросян.

В женской команде Элина Даниелян и Лилит Мкртчян. Запасные - Мария Геворгян, Сусанна Габоян. Тренер - Завен Андриасян.

В составе сборной до 20 лет Айк Мартиросян и Анна Саркисян. Запасные - Шант Саркисян, Мариам Аветисян.

В Международной онлайн олимпиаде по шахматам примут участие 163 команды. Олимпиада пройдет с 22 августа по 30.

Подготовила Варвара Айрапетян


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