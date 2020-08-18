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СМИ: несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула

СМИ: несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула

Несколько минометных снарядов разорвались во вторник в центре столицы Афганистана. Как сообщил телеканал Tolo News, по меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрывов, передает Арменпресс.

По данным МВД страны, неизвестные на двух машинах обстреляли из минометов жилые кварталы Кабула.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.


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