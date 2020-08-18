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В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в республике объявлен план "Перехват". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на представителя МВД республики.

"Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, нападение произошло в Цхинвале около 22.30 на улице 8 июня. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, в республике введен план "Перехват".


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