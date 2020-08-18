В Арцахе подтвержден новый случай COVID-19

По состоянию на 18 августа в Республике Арцах был выявлен 1 новый случай заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил информационный центр Арцаха.

Круг общения гражданина, больного с диагнозом COVID-19 выясняется, с целью тестирования проводится забор проб у лиц, имевших контакты с инфицированным лицом.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 255 человек, 248 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 6 пациентов, в изоляции пока остаются 11 граждан.

Врачи оценивают состояние 1 пациента как тяжелое, 2 - средней тяжести.

Для тестирования был проведен 161 забор проб. По сей день было проведено 8 207 тестов.

В Арцахе не зафиксировано случаев смерти от COVID-19. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян