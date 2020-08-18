В Армении подтверждено 145 новых случаев COVID-19: выздоровели 327 человек, скончались 8

В Армении по состоянию на 18 августа всего подтверждено 41 846 случаев COVID-19, 34 982 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5787 пациентов. За последние сутки проведено 1 067 тестов, а в общем счете 186 661.

Таким образом, выявлено 145 новых случаев заражения, 327 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 832 летальных исхода (увеличились на 8).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 91, 71, 65, 70 лет и женщины 82, 69, 84, 79 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев – 245.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян