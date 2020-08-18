Мухаммад Зариф отношения с соседними странами считает залогом экономического развития Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф отметил значение развития экономических отношений с соседними странами, назвав это основным залогом развития экономики Ирана. Соседние страны и экономические отношения с ними являются одним из приоритетов Министерства иностранных дел Ирана. Отношения с соседями являются залогом экономического развития нашей страны”, - заявил Зариф в интервью, данном Первому каналу Ирана.

“Министерство промышленности, рудников и торговли назвало 15 стран с приоритетными направлениями экспорта. Высший совет по экспорту, несмотря на ряд ограничений, прогнозируют в этом году довольно хороший показатель экспорта не нефтяных товаров”, - продолжил министр.

Ранее Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана в качестве приоритетного направления внешней торговли отмечало 15 соседей страны, Китай, Индию и африканские страны.

Иран является одним из основных торговых партнеров Армении. В первом полугодии 2020 г. был зафиксирован товарооборот на $ 174,7 млн.