СНБ раскрыла случаи отмывания денег группой должностных лиц

На основании оперативно-розыскных мер, предпринятых в Службе национальной безопасности Республики Армения, по материалам, подготовленным в порядке, установленном статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, были получены очевидные фактические данные о том, что уполномоченными должностными лицами, наделенными полномочиями представителей власти в организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функциях общины Кентрон города Еревана, в 2009 году с предварительным согласованием с должностным лицом, занимавшим должность мэра Еревана, исходя из групповых интересов безвозмездного отчуждения имущества общины, злоупотребляя своим должностным положением, не имея каких-либо оснований, предусмотренных законом о передаче имущества общины в собственность других лиц, игнорируя возможность использования данной недвижимости для реальных нужд общины, на формально созванных 27.05.2009 г., 06.05.2009 заседаниях Совета старейшин были обсуждены и утверждены следующие решения: недвижимое имущество площадью 171.9 кв. м, расположенное по адресу г. Ереван, проспект Маштоца 40 А. в порядке дарения передать С. В., недвижимое имущество площадью 103.1 кв. м, расположенное по адресу г. Ереван, ул. Чаренца 4, номер 129 г. в порядке дарения передать В. С. Д., недвижимое имущество площадью 107.9 кв. м, расположенное по адресу г. Ереван, ул. Вардананц 5 А 366 в порядке дарения передать С. М., в отношении которых данные лица приобрели право собственности. Затем, спустя некоторое время, 02.02.2011 г., 10.02.2011 г., 01.06.2011 г., согласно предварительно достигнутой договоренности, последние отчуждали это имущество за незначительные суммы близким родственникам лица, занимавшего должность мэра Еревана, или взаимосвязанным с ним лицам.

В результате указанных действий была нарушена нормальная деятельность органа местного самоуправления, причинен существенный ущерб законным интересам общины, который привел к тяжелым последствиям, а именно: недвижимое имущество, имеющее особо крупную ценность в 235.000.000 драмов, неправомерно было передано в распоряжение и фактическое незаконное владение другому лицу.

В то же время были получены очевидные фактические данные о том, что лицо, занимающее должность мэра Еревана, имея целью скрыть источник происхождения имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем, принадлежность прав, придя к предварительному сговору с компетентными должностными лицами мэрии Еревана, при содействии последних, используя свое должностное положение, права собственности на незаконно приобретенное и фактически принадлежащее ему недвижимое имущество общины формально зарегистрировало на имена своих близких и лиц, находящихся под его служебным подчинением, тем самым скрыв истинное происхождение приобретенного преступным путем особо крупного имущества. В связи с этим 14 августа 2020 года в следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия по проверке должностными лицами версии незаконного завладения имуществом общины с применением одной и той же коррупционной схемы, выяснению всех обстоятельств дела, даче равноценной уголовно-правовой оценки деяниям должностных лиц, а также восстановлению законных интересов общины.

Напомним также, что по другому уголовному делу, расследуемому в следственном департаменте СНБ Республики Армения, были получены фактические данные о незаконном владении должностным лицом, занимающим должность мэра Еревана, 27 объектами недвижимого имущества общины, в том числе недвижимым имуществом, предусмотренным для организации ряда дошкольных учебных заведений, в результате чего существенно сократилась эффективность организации дошкольного и внешкольного образования в общине, гармоничного и всестороннего развития детей, обучения и воспитания.

Арменпресс передает, с марта 2009 года должность мэра Еревана занимал Гагик Бегларян.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.